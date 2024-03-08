Посол РФ в Эфиопии объяснил, как «цветочная мафия» мешает 8 марта

Посол России в Эфиопии Евгений Терехин в интервью aif.ru заявил*, что высокая стоимость цветов на российском рынке в праздники (включая 8 марта) объясняется тем, что эфиопские розы, продающиеся в РФ, идут к нам через цветочную биржу в Антверпене.