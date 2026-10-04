Строительные работы остановят движение на двух полосах КАД в Петербурге до 30 октября

Водителям Северной столицы ограничат проезд по внешнему кольцу КАД до конца октября. Перекрытие связано со строительными работами.
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