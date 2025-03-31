Новости СВО: отмена прекращения огня, перенос переговоров и расплата за оружие НАТО

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Комментарии
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sss
прос...ли кастрюлеголовые страну...
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4 час.
sss
хитрож..е скунсы... За бусики купили континент и полагают за улыбки купить россию...
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4 час.
Юра Терских
Ни  о  каком  перемирии  и  речи не  может  быть ,  под этим  предлогом  они   вооружаются   ,  а  гибнут   наши   пацаны ,  кто  идет  на  этот  шаг   является   предателем
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4 час.
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