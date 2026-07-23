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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ривер Плейт» и «Спартак» обсуждают трансфер Барко. Хавбек хочет уйти из московского клуба по личным причинам (Герман Гарсия Грова)

Эсекиэль Барко может вернуться в «Ривер Плейт».  Аргентинский клуб ведет переговоры со « Спартаком » о трансфере 27-летнего полузащитника, сообщает журналист Герман Гарсия Грова.

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