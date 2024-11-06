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Царьград

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Давят на полицию? Сутки на самоликвидацию: В Курганской области выдвинули требование к диаспорам

Давят на полицию? Сутки на самоликвидацию: В Курганской области выдвинули требование к диаспорам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выдвинул требование к диаспорам, которые "работают" на территории региона.

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Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Все диаспоры давно пора к стенке! Пусть все губернаторы действуют по примеру Шумкова, если они не продажные предатели своей Родины!
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17 час.
vagas Karlito
Дельную мысль он выразил! Те кто бегает  по  инстанциям для того что бы  обелить преступников,- должны быть сами  приравнены к ним! Доказано преступление и  если диаспора вмешалась то  и она пусть несет ответственность! А самое лучшее  устранить все диаспоры! Пусть у себя там откуда приехали  будут ,а нам они не к чему!
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11 час.
Дмитрий Гурин
Ну а нашим полицаям в падлу этим заниматься. У них с Колокольцевым разброд и шатание...
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11 час.

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