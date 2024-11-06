Давят на полицию? Сутки на самоликвидацию: В Курганской области выдвинули требование к диаспорам

Все диаспоры давно пора к стенке! Пусть все губернаторы действуют по примеру Шумкова, если они не продажные предатели своей Родины!

vagas Karlito

Дельную мысль он выразил! Те кто бегает по инстанциям для того что бы обелить преступников,- должны быть сами приравнены к ним! Доказано преступление и если диаспора вмешалась то и она пусть несет ответственность! А самое лучшее устранить все диаспоры! Пусть у себя там откуда приехали будут ,а нам они не к чему!