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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Задоров подрался с Рисом Джонсоном, вступившись за Петтерссона в матче с «Чикаго». Никите дали 17 минут штрафа как зачинщику

Задоров подрался с Рисом Джонсоном, вступившись за Петтерссона в матче с «Чикаго». Никите дали 17 минут штрафа как зачинщику

Эпизод произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувером» и «Чикаго» (4:3).

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