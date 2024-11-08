Новак провел совещание в Сочи по расширению энергомощностей курорта

Совещание по вопросам расширения мощностей объектов генерации курорта провел в Сочи заместитель Председателя Правительства России Александр Новак, сообщили в пресс-службе администрации города 7 ноября на официальном сайте.
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