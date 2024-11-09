КНДР начала подавление GPS-сигнала, угрожая судоходству и авиации

По информации южнокорейского агентства Yonhap, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) начала подавлять сигнал GPS в районе Корейского полуострова, что уже оказывает влияние на судоходство и авиаперевозки в регионе.
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