Плати через Азизилло и Марата: в Подмосковье процветает система нелегальной оплаты за проезд в транспорте

Через карты водителей-мигрантов за год могут уходить миллиарды рублей.С начала 2025 года с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича в автобусах "Мострансавто" было совершено почти 11 млн поездок, - рапортует во вчерашнем пресс-релизе Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.