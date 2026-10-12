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Регионы России

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Матч «Аль-Наср» — «Нефтчи» в Эр-Рияде задержан из-за ракетной угрозы

Матч «Аль-Наср» — «Нефтчи» в Эр-Рияде задержан из-за ракетной угрозы

Позднее коалиция под руководством Саудовской Аравии сообщила об уничтожении баллистической ракеты, запущенной повстанцами-хуситами в направлении Эр-Рияда.

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