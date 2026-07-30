В Курской области проверили использование медоборудования нацпроектов

В Курской городской больнице №3 установили единственный в регионе денситометр для определения плотности костной ткани и маммограф, на котором уже провели 1,3 тысячи исследований с участием искусственного интеллекта.
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