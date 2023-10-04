Madrid Zone: Футболист «Реала» Беллингем назвал Винисиуса лучшим игроком в мире

Винисиус Жуниор является лучшим игроком в мире, считает хафбэк «Реала» Джуд Беллингем. Своим мнением футболист поделился в беседе с Madrid Zone после игры второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи».
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