5 простых правил, объясняющих, как поощрять себя за успехи

Пять простых правил помогут сохранить и приумножить мотивацию.1. Выбирайте награду, которая не противоречит цели Если ваша цель — похудеть, не стоит отмечать пару сброшенных килограммов калорийным мороженым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии