На тушение смоленских лесов направлено более 120 миллионов рублей

Более 120 миллионов рублей выделили на тушение лесных пожаров в нашем регионе. Соответствующий указ, в котором уточняются все меры и средства по борьбе с огненной стихией в указанный период, мероприятия по защите населенных пунктов от угрозы лесных пожаров, а также координация действий всех участников тушения, подписал губернатор Василий Анохин.