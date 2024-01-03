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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василевский пропустил от «Виннипега», неудачно сыграв клюшкой. Он отразил 24 из 27 бросков в матче, поражение – 3-е подряд

Василевский пропустил от «Виннипега», неудачно сыграв клюшкой. Он отразил 24 из 27 бросков в матче, поражение – 3-е подряд

Вратарь «Тампы» отразил 24 броска из 27 в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Джетс» (2:4). Последнюю шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота.

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