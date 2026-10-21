Earnings Boost Prices Higher Despite AI Valuations Worries Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! RT_Money Welcome back to the Mid-Week Market Forecast for the Wednesday of Oct 14th.
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