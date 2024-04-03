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Извержения вулканов. Последние новости

Извержения вулканов. Последние новости

В сегодняшнем выпуске будет обзор недавних извержения вулканов. (Фото Sigurdur Davidsson): Учёные из Исландского университета проводят измерения и берут образцы, стоя на хребте перед активной частью извержения действующего вулкана в Гриндавике на исландском полуострове Рейкьянес.

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