Извержения вулканов. Последние новости

В сегодняшнем выпуске будет обзор недавних извержения вулканов. (Фото Sigurdur Davidsson): Учёные из Исландского университета проводят измерения и берут образцы, стоя на хребте перед активной частью извержения действующего вулкана в Гриндавике на исландском полуострове Рейкьянес.