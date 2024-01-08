Под Киевом военкомы насмерть забили мобилизованного, — депутат Рады

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что от жителей города Белая Церковь (Киевская область) ему стало известно о вопиющем случае: военкомы здесь забили насмерть молодого человека в ходе мобилизации.
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