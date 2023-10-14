Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Ответственного за обеспечение работы судей чиновника задержали за взятку

Ответственного за обеспечение работы судей чиновника задержали за взятку

ФСБ Челябинска поймала на взятке чиновника, обеспечивающего работу мировых судей В Челябинске сотрудники ФСБ задержали заместителя руководителя ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области», подозреваемого в получении взятки за помощь в заключении государственных контрактов.

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