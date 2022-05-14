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Пресс-секретарь Белого дома Псаки чуть не расплакалась на последнем брифинге

Пресс-секретарь Белого дома Псаки чуть не расплакалась на последнем брифинге

globallookpress.com / Yuri Gripas/Keystone Press Agency Джен Псаки провела свой последний брифинг в качестве официального представителя Белого дома, это мероприятие чуть не закончилось ее слезами, пишут журналисты британского издания The Sun.

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