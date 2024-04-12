«Занимает деньги, чтобы выжить», — Козловский оказался в тяжелом положении после переезда

Незавидная судьба сложилась у Данилы Козловского, который уже давненько не заглядывал в родные края. Сегодня к нам в редакцию обратился анонимный источник, сообщивший, что у Данилы появились проблемы с деньгами.
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