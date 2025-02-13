Музей на Поклонной горе подготовил программу ко Дню защитника Отечества

23 февраля вход в Музей Победы будет свободным для всех защитников Отечества. Женщины и мужчины – военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов Российской Федерации, курсанты военных учебных заведений и кадеты смогут посетить музей бесплатно (при предъявлении соответствующих удостоверений).