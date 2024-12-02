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Закон, порядок, государство

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Транспортная полиция Центрального федерального округа опровергает недостоверную информацию

В сети Интернет была распространена информация о том, что столичные транспортные полицейскиеотправили запросы в Роскомнадзор с просьбой заблокировать видео, в котором  фигурирует министр спорта России.

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