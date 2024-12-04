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Около 280 военнослужащих вошли в парламент Южной Кореи из-за военного положения

Около 280 военнослужащих вошли в парламент Южной Кореи из-за военного положения

Около 280 военнослужащих Южной Кореи вошли в парламент страны в ночь с 3 на 4 декабря в целях обеспечения мир военного положения.

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Комментарии
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АндрейБорков
Все верно, все правильно - НЕ ВЕРЬТЕ ТОВАРИЩИ, ЧТО РЕВОЛЮЦИЮ СДЕЛАЛИ БОЬШЕВИКИ, ПЬНАЯ МАТРОСНЯ ШТУРМОВАЛА ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ.... А что сказал матрос Железняк депутатам УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ? А сказал он - КАРУЛ УСТАЛ, ВСЕ ВОН!!! Начитались кореезы чемчегрызы южные революционных книжек, вот в КНДР такого не происходит, а почему? А по тому, что там порядок и дисциплина, тех кто с ней не согласен за баню и в расход. Есть чему Южной у Северной Кореи поучиться. 😂😂😂
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