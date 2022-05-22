Народный календарь. Дневник погоды 22 мая 2022 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 22 МАЯНИКОЛА ВЕШНИЙЭтот день в прошлом годуhttps://www.asienda.ru/post/58416/ ПРИМЕТЫ НА 22 МАЯ:- Каков день на Николу вешнего, таков и на Николу зимнего- Дождь на Николу Вешнего – к хорошему урожаю- Если на Николу лягушки заквакают, то овес будет хорош- Если на другой день после вешнего Николы пойдет дождь, все лето будет ненастным- Солнце печет до обеда, а после пасмурно – к переменчивой летней погоде- Обильная роса в этот день – к сухому лету- От Николы осталось двенадцать холодных утренников, коли не весной, то до середины сентября- Если на ольхе распустились цветы – настала пора сеять гречку.