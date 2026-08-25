В России разработан ГОСТ на мясо птицы для колбасных изделий

Новый ГОСТ повысит прозрачность состава колбасных изделий и снизит риски фальсификации В России разработан новый ГОСТ для мяса птицы механической обвалки, применяемого в производстве сосисок и вареных колбас.
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