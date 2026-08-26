Константинов: Стуббу стоит прикусить язык после слов об ударах ВСУ по складам

Глава крымского парламента Владимир Константинов посоветовал президенту Финляндии Александру Стуббу «прикусить язык» после слов об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по складам маркетплейса Wildberries.
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