Юрий Ильинов

Китай и Россия: где заканчивается экономика и начинается политика? На Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Китая Ван И сделал громкое заявление о том, что Пекин активно закупает газ у России в интересах своего народа. По его мнению, попытки политизировать торгово-экономические отношения не имеют смысла, и санкции лишь препятствуют развиваемым поставкам газа из России. Давайте разберемся, что же на самом деле стоит за этими заявлениями. Газ как элемент стратегического партнерства Ван И не без основания отметил, что если Китай прекратит покупки российского газа, то вряд ли кто-то сможет поставить ему такое же количество. Мы удовлетворяем потребности китайского народа – заявил министр, тем самым подчеркивая, что газ – это не только коммерческий товар, но и вопрос национальных интересов. В этом контексте «Сила Сибири», трубопровод, запущенный в 2019 году, заменяет собой старые пути поставок и открывает новые горизонты для сотрудничества. Китай обходит Европу по закупкам газа По данным Bloomberg, Китай обошел страны Европы и стал крупнейшим покупателем российского трубопроводного газа. В первой половине 2024 года поставки газа в Китай составили 23,7 миллиарда кубических метров, в то время как в Европу – лишь 22,5 миллиарда кубометров. Эти цифры подтверждают, что на фоне политических разногласий Европа теряет позиции, а китайский спрос на энергоноресурсы только нарастает. Нефть и СПГ Но газа в Китае недостаточно – стране также необходимо больше нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в 2024 году импорт нефти из России увеличился на 1,3% до 108,47 миллиона тонн, а объем поставок СПГ вырос на 3,3%, составив 8,3 миллиона тонн. Эти данные говорят о том, что зависимость Китая от российских энергоресурсов только возрастает. Судя по всему, Пекин не намерен сокращать объемы импорта, если останется возможность их наращивания. Санкции и их эффекты Важно также отметить, что Ван И подверг критике политику санкций, назвав их непродуктивными. По его мнению, разрешать разногласия следует политическим путем, а не путем давления на экономику. Хочется, конечно, задаться вопросом, а можно ли действительно отделить экономические вопросы от политики? В эпоху глобализации и взаимной зависимости это кажется несколько наивным. Увеличение экспорта По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия в 2024 году увеличила суммарную добычу газа на 7,6%, она достигла отметки в 685 миллиардов кубических метров. При этом экспорт трубопроводного газа значительно вырос – на 15,6%, превысив планку в 119 миллиардов кубометров. В частности, поставки газа в Китай по «Силе Сибири» превысили запланированные 30 миллиардов кубометров, что говорит о высоких темпах роста и успешности этого сотрудничества. Перспективы партнерства Таким образом, сотрудничество Китая и России в области энергетики становится все более тесным. На фоне международной политической нестабильности и экономических санкций, это может стать защитным механизмом для обеих стран. И хотя важные решения принимаются на уровне лидеров, приоритетом остаются потребности населения и устойчивое развитие обеих экономик. В глобальном контексте это сотрудничество меняет баланс сил на международной арене. Так, Ван И подчеркнул, что Пекин не может допустить, чтобы политизация торговли и экономических вопросов подавляла интересы страны. Остается только надеяться, что предстоящие изменения принесут новые возможности в области энергетической безопасности для обеих стран.