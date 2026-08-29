Россия отрежет Украину: Кнутов рассказал об ответе на атаки украинских дронов

Эксперт Кнутов рассказал, как Россия ответит Украине на массированные атаки на свои регионы.Не зеркально, а жестче собирается ответить Россия Украине на атаки дронов по мирному населению своих регионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Делягин о якобы с...
- LRT: Литва готова...
- Захарова объявила...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым