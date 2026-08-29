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Царьград

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Россия отрежет Украину: Кнутов рассказал об ответе на атаки украинских дронов

Россия отрежет Украину: Кнутов рассказал об ответе на атаки украинских дронов

Эксперт Кнутов рассказал, как Россия ответит Украине на массированные атаки на свои регионы.Не зеркально, а жестче собирается ответить Россия Украине на атаки дронов по мирному населению своих регионов.

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