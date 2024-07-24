Зеленский попросил о мире: "Как можно скорее"

Президент Украины сменил воинственную риторику на разговор о необходимости срочно завершить СВО.В минувший вторник Владимир Зеленский принял в Киеве госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролинни, на встрече с которым послал чёткий сигнал о том, что, наконец, готов говорить с Москвой о мире.