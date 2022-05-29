Сбежавший из России актёр Панин ночует вместе с бездомными в Риме

Звезда криминальной комедии "Жмурки" Алексей Панин, который сбежал из России после начала спецоперации на Украине, опубликовал в социальных сетях видео, где рассказывает, что ночевал на улице в Риме, а местные бездомные приняли его "за своего".
Звезда криминальной комедии "Жмурки" Алексей Панин, который сбежал из России после начала спецоперации на Украине, опубликовал в социальных сетях видео, где рассказывает, что ночевал на улице в Риме, а местные бездомные приняли его "за своего".
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