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Сбежавший из России актёр Панин ночует вместе с бездомными в Риме

Сбежавший из России актёр Панин ночует вместе с бездомными в Риме

Звезда криминальной комедии "Жмурки" Алексей Панин, который сбежал из России после начала спецоперации на Украине, опубликовал в социальных сетях видео, где рассказывает, что ночевал на улице в Риме, а местные бездомные приняли его "за своего".

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