В Сочи найден дельфин, которому выкололи глаза Ужасные кадры мы скрыли под спойлер, подумайте, прежде чем смотреть.
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В Сочи найден дельфин, которому выкололи глаза Ужасные кадры мы скрыли под спойлер, подумайте, прежде чем смотреть.