Избирателям в России не интересно обсуждать политические темы прошлого

МОСКВА (ИА Реалист). Мертвая избирательная кампания 2022 года оказалась полезнее тысячи самых оживленных, потому что позволила осознать, насколько принципиально поменялся в нашей стране политический ландшафт, считает политолог Сергей Старовойтов.
МОСКВА (ИА Реалист). Мертвая избирательная кампания 2022 года оказалась полезнее тысячи самых оживленных, потому что позволила осознать, насколько принципиально поменялся в нашей стране политический ландшафт, считает политолог Сергей Старовойтов.
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