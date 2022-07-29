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Избирателям в России не интересно обсуждать политические темы прошлого

Избирателям в России не интересно обсуждать политические темы прошлого

МОСКВА (ИА Реалист). Мертвая избирательная кампания 2022 года оказалась полезнее тысячи самых оживленных, потому что позволила осознать, насколько принципиально поменялся в нашей стране политический ландшафт, считает политолог Сергей Старовойтов.

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