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Царьград

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Стефан Эль-Шаарави подписал контракт с "Дженоа" на один год

Стефан Эль-Шаарави подписал контракт с "Дженоа" на один год

Экс-форвард "Милана" и "Ромы" Стефан Эль-Шаарави заключил контракт с "Дженоа". Воспитанник клуба вернулся и подписал соглашение на год.

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