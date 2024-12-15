СРОЧНО: Два нефтяных танкера терпят бедствие в Керченском проливе (ВИДЕО)

Русская весна
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Русская весна

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Давно пора эти старые корыта на металл отправить. Но наши барыги будут их до последнего эксплуатировать.
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13 час.

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