Президент Чили совершит визит в Китай

Встреча президента Габриэля Борича с председателем КНР Си Цзиньпином состоится в ходе визита чилийского лидера в Пекин для участия в министерском саммите Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) и Китая, который состоится 13 мая, об этом 5 мая сообщает издание BioBioChile.
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