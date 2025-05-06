Президент Чили совершит визит в Китай

Встреча президента Габриэля Борича с председателем КНР Си Цзиньпином состоится в ходе визита чилийского лидера в Пекин для участия в министерском саммите Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) и Китая, который состоится 13 мая, об этом 5 мая сообщает издание BioBioChile.