Экспорт чипов памяти из Южной Кореи вырос впервые за 16 месяцев Министерство ...

Экспорт чипов памяти из Южной Кореи вырос впервые за 16 месяцевМинистерство торговли Южной Кореи опубликовало октябрьскую статистику, которая указывает на рост выручки от экспорта микросхем памяти на 1 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.