Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал разговоры о трансфере полузащитника «Монако» Александра Головина непроверенными слухами, однако отметил, что 30-летний хавбек пригодился бы любой команде в РПЛ.
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