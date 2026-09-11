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Царьград

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Снова забой скота в России: Эпидемия или биологическая диверсия? Чиновники не скрывают – всё равно заберём

Снова забой скота в России: Эпидемия или биологическая диверсия? Чиновники не скрывают – всё равно заберём

Скандал вокруг принудительного изъятия и забоя домашнего скота в регионах страны разгорается. Люди не понимают, почему у них хотят забрать внешне здоровых животных без каких-либо обследований.

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