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Газета.ру

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Махачкала побила рекорд Москвы по штрафам за разговоры по телефону за рулем

Махачкала побила рекорд Москвы по штрафам за разговоры по телефону за рулем

Водители из Махачкалы получили рекордные 810 штрафов за использование мобильного телефона во время движения.

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