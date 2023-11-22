Потери ВСУ за месяц — как за 10 лет в Афгане, зима будет играть на руку России: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 22 ноября 2023 года Юлия СоколоваЗаместитель командира 2-го армейского корпуса, командир спецназа «Ахмат», Апты Алаудинов, в своем Telegram-канале выразил уверенность в том, что текущая зима окажется решающим фактором в ходе спецоперации.