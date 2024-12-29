Украинские военные возмущены качеством укрепрайонов на Покровском направлении

Несмотря на то, что заместитель начальника управления инженерных войск командования Сил поддержки ВСУ Владимир Гусар утверждает, что «сейчас проблем с фортификационными сооружениями на любом направлении у нас нет», украинские военные говорят обратное.
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