Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 556 подписчиков

Матвийчук назвал Россию одной из ведущих держав в области ПВО

Матвийчук назвал Россию одной из ведущих держав в области ПВО

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с Life.ru заявил, что по состоянию на сегодняшний день Россия является одной из ведущих держав, которая обладает полным набором сил и средств как для противоракетной, так и для противовоздушной обороны (ПВО).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии