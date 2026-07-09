Матвийчук назвал Россию одной из ведущих держав в области ПВО

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с Life.ru заявил, что по состоянию на сегодняшний день Россия является одной из ведущих держав, которая обладает полным набором сил и средств как для противоракетной, так и для противовоздушной обороны (ПВО).
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