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Регионы России

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Инфляционные ожидания россиян достигли 14,2% в сентябре 2026 года

Инфляционные ожидания россиян достигли 14,2% в сентябре 2026 года

Инфляционные ожидания населения России в сентябре 2026 года выросли до 14,2% с 13,7% в августе, следует из опроса «инфОм», проведённого по заказу Банка России с 3 по 15 сентября.

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