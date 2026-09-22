Инфляционные ожидания россиян достигли 14,2% в сентябре 2026 года

Инфляционные ожидания населения России в сентябре 2026 года выросли до 14,2% с 13,7% в августе, следует из опроса «инфОм», проведённого по заказу Банка России с 3 по 15 сентября.
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