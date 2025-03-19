16 человек, которые исполнили свои детские мечты, а теперь нарадоваться не могут

Невозможно передать, какие чувства испытываешь, когда исполнилось то, о чем грезишь уже так давно. И совершенно неважно, купил ты мотоцикл или кучу сладостей, которых не было в свободном доступе в детстве.
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