В Суздале пройдёт специальное новогоднее шоу известной фигуристки Ирины Слуцкой

В новогодней столице России, в Суздале, в праздники выступят известные люди, артисты и блогеры.В Суздале, который станет новогодней столицей России в 2024 году, с 24 декабря по 7 января пройдут специальные праздничные программы.
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