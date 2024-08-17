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Shaman рассказал, как похудел с 92 килограммов

Shaman рассказал, как похудел с 92 килограммов

Певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, рассказал, что в юности весил 92 килограмма. По этой причине артист начал худеть, рассказал он в интервью телеведущей Елизавете Ридель на YouTube-канале Riedel Talkи.

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