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«Ростов» назначит гендиректором основателя клуба «Чайка» Андрея Чайку. Гончаров и Рыскин покинут ростовчан (Иван Карпов)

Андрей Чайка станет новым генеральным директором « Ростова », сообщает инсайдер Иван Карпов . Занимающий сейчас эту должность Андрей Гончаров, а также спортивный директор Алексей Рыскин собираются покинуть клуб.

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