Бонусы UFC on ABC 5: Топурия и Эмметт – лучший бой турнира

В ночь на 25 июня в Джексонвилле (Флорида) состоялся турнир UFC on ABC 5, в главном событии которого прошел бой в полулегком весе между Илией Топурией и Джошем Эмметтом.
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