Возможность на миллиарды долларов: гендиректор Electronic Arts рассказал, как гене...

Возможность на миллиарды долларов: гендиректор Electronic Arts рассказал, как генеративный ИИ приведёт компанию к успехуГенеральный исполнительный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон (Andrew Wilson) на недавней бизнес-конференции Morgan Stanley обсудил преимущества внедрения технологий генеративного ИИ в рабочие процессы компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)