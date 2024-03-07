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Возможность на миллиарды долларов: гендиректор Electronic Arts рассказал, как гене...

Возможность на миллиарды долларов: гендиректор Electronic Arts рассказал, как гене...

Возможность на миллиарды долларов: гендиректор Electronic Arts рассказал, как генеративный ИИ приведёт компанию к успехуГенеральный исполнительный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон (Andrew Wilson) на недавней бизнес-конференции Morgan Stanley обсудил преимущества внедрения технологий генеративного ИИ в рабочие процессы компании.

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